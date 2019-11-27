Двое детей погибли от отравления в Крыму

В Симферополе женщина с тремя детьми отравились неизвестным веществом.

Двое несовершеннолетних скончались. Местная жительница вызвала медиков после того, как ее детям резко стало плохо. Когда приехали врачи, 10-месячный мальчик умер, восьмилетнюю девочку и пятилетнего мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии. Девочку спасти не удалось.

Ее брат и мать детей находятся в реанимации. По данным следователей, утечки угарного газа или неисправности вентиляции и вытяжки в доме не выявлено. По данному факту заведено уголовное дело, сообщают «Известия».

Ранее в Нижегородской области 44 человека отравились газом в Вадской средней школе. 43 из них — дети.

Источник агентства отмечает, что причиной стал выброс одоранта [примесь к газу, которую используют для придания запаха] на газораспределительной станции. Она находится в полутора километрах от школы.

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