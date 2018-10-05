В движении пригородных поездов под Москвой произошёл сбой
Центральная пригородная пассажирская компания неприятно удивила своих пассажиров.
Как сообщают журналисты портала «Русская Планета», поезд 6626 «Бородино – Лобня» не смог в нужное время прибыть на модернизированную по последнему слову техники станцию «Окружная».
Следующий за ним по расписанию поезд 6412 «Москва – Дмитров» прибыл вовремя. Однако данный маршрут не предусматривает остановку на станции «Новодачная». Из-за этого, многим пассажирам пришлось мёрзнуть на улице в ожидании нужной электрички.
Остаётся только надеется, что руководство ЦППК будет бережнее относиться к своим клиентам и оперативно реагировать на возникающие в процессе работы проблемы.
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