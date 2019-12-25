Двигатель для космического туризма создадут на 3D-принтере

Около 90% составляющих ракетного двигателя компании «КосмоКурс» планируется напечатать с помощью 3D-принтера.

Как сообщил гендиректор компании Павел Пушкин, испытания начнутся летом 2020 года.

«В классической технологии мы уже к этому времени не успеваем», - отметил Пушкин.

Первый образец планируется создать в начале лета 2020 года. В настоящее время ведутся подготовительные работы.

«КосмоКурс» занимается созданием многоразового комплекса для космических полетов. Как предполагается, за время полета, который будет длиться 15 минут, корабль взлетит на высоту 200 километров, что позволит считать членов экипажа побывавшими в космосе, сообщает «Рен ТВ».

Тем временем, ракетно-космическая корпорация «Энергия» запросила у «Роскосмоса» выделить дополнительно 18 млрд рублей на разработку пилотируемого транспортного корабля «Орел», на котором планируется полет на орбиту Луны в 2023 году.

«Предлагаемые решения: Выделить дополнительные средства в объеме 18,1 млрд руб. по госконтракту ОКР ППТК (ЛКИ-1) (опытно-конструкторская работа Перспективный пилотируемый транспортный корабль (Летно-конструкторские испытания-1) – ред.)»,— говорится в материалах, представленных «Роскосмосу», сообщает «Коммерсант».

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