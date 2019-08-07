В Думе предложили включать отопление в домах холодным летом

В Госдуму внесли предложение включать отопление летом, если температура воздуха опускается ниже нормы. С соответствующей просьбой к депутатам обращались могие россияне в июле и августе 2019 года.

Депутат от ЛДПР Василий Власов направил министру ЖКХ Владимиру Якушеву предложение включать отопление летом при условии наступления низкой температуры. Депутат ссылается на обращения россиян, которые жалуются на остывание квартир из-за необычано холодной и дождливой погоды в этом году.

Власов попросил министра рассмотреть просьбы россиян и дать оценку данной инициативе, пишет РИА Новости. Он напомнил, что счета за отопление поступают россиянам в течение всего года.

Ранее Гидрометцентр предсказал аномально холодный август в России. Не ожидается похолоданий в Крыму и Краснодарском крае.