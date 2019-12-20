В Думе предложили устроить всероссийскую перепись сим-карт

В Госдуме предложили Роскомнадзору организовать перепись сим-карт и создать базу для фиксации количества зарегистрированных на каждого абонента или компанию карт. Депутатскую инициативу должны оплатить операторы.

Предложение провести инвентаризацию сим-карт описал депутат от ЛДПР Борис Чернышов в письме главе Роскомнадзора Александру Жарову. Парламентарий объяснил, что злоумышленники нередко оформляют сим-карты на законопослушных граждан, которые об этом не знают. Впоследствии добросовестные граждане становятся фигурантами уголовных дел.

В письме перечислены три предложения: запустить базу с количеством сим-карт, зарегистрированных на одного абонента или компанию, провести инвентаризацию выданных и работающих карт, а также принять дополнительные меры по борьбе с криминальным оборотом сим-карт.

Создание платформы и проведение переписи планируется организовать в форме государственно-частного партнерства, пишет РБК.

С 2014 года в России запрещено продавать сим-карты и оформлять договоры на услуги без паспорта. С 2018 года операторов и посредников обязали дополнительно проверять личность абонента в течение 15 дней с момента заключения договора. Если сделать это не удалось, оператор обязан отключить пользователя.

Ранее жительница Свердловска пожаловалась, что к ее номеру привязана сим-карта неизвестного мужчина, за звонки которого приходится платить ей.

Читайте нас в мобильном приложении