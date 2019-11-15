В Думе предложили новый порядок раздела имущества супругов

В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий новый порядок раздела собственности супругов после развода. По мнению авторов документа, он устранит неразбериху в спорах за совместно нажитое имущество.

Авторы законопроекта - глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия») и глава комитета по делам семьи Тамара Плетнева (КПРФ). В первую очередь, парламентарии предлагают считать имущество и долги цельным комплексом.

Сейчас суды многократно рассматривают споры о разделе имущества: сначала делят недвижимость, потом доли в капитале компаний, затем деньги на счетах. Если законопроект примут, раздел можно будет начать только после определения доли каждого из супругов.

Если один супруг продаст общее имущество без согласия другого в период брака, то при разводе его доля будет уменьшена.

Парламентарии предлагают запретить признавать брачный договор недействительным в случае, если он ставит одного из супругов в «крайне неблагоприятное положение». Эту оценочную формулировку хотят убрать из Семейного кодекса, чтобы соглашение соблюдалось.

Кроме того, предлагается при банкротстве одного из супругов запретить продавать общее имущество для возврата долгов. Депутаты хотят, чтобы сначала выделяли имущество должника, а потом проводили процедуру банкротства.

Если законопроект примут, он вступит в силу в марте 2020 года, уточняет РБК.

Ранее в России предложили ужесточить наказание для родителей, которые не дают видеться втором супругу с детьми или не передают ребенка по решению суда.

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