В Думе хотят разрешить ФСО использовать боевую технику

Глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Госдумы Василий Пискарев вместе с другими депутатами внес законопроект, предлагающий разрешить Федеральной службе охраны (ФСО) использовать в работе боевую технику.

«Законопроектом устанавливается, что применение сотрудниками органов государственной охраны боевой техники осуществляется в порядке, определяемом правительством Российской Федерации, а военнослужащие, проходящие военную службу по призыву в органах государственной охраны, привлеченные для обеспечения безопасности объектов государственной охраны и защиты охраняемых объектов, имеют право применять физическую силу, специальные средства, оружие и боевую технику», — сказано в документе, опубликованном на сайте нижней палаты парламента.

Вместе с тем, в проекте депутаты предлагают снять с сотрудников ФСО ответственность за вред и убытки, которые были причинены при применении силы, спецсредств, а также оружия и боевой техники.

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