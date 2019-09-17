Дума одобрила проект общей базы со всеми данными россиян

Дума одобрила проект общей базы со всеми данными россиян

Pixabay

Нижняя палата российского парламента 17 сентября приняла в первом чтении законопроект о создании единой базы россиян. В нее будут вносить как базовые сведения о гражданах (фамилию, имя, отчество, ИНН, СНИЛС), так и дополнительные (семейное положение, родственные связи и другие).

Соответствующий законопроект разработало Министерство финансов. По задумке, база будет создаваться на основании данных МВД, Минобороны и других ведомств. Информация будет передаваться через единую систему взаимодействия в электронном виде.

Пока в России нет единого реестра с данными граждан, напоминает «ПолитЭксперт». База будет полезна налоговым органам. ФНС, в свою очередь, будет осуществлять контроль за работой ресурса.

О разработке законопроекта стало известно в конце июля. Предполагалось, что с помощью базы решится проблема теневой занятости.

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Места: Россия
События: политика
Организации: Дума
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