В Дубне появилась система бесперебойного питания XXI века

Новое поколение систем бесперебойного питания разработал резидент особой экономической зоны «Дубна» - компания «Технокомплект».

Единичная мощность систем нового поколения достигает 600кВА, при параллельном соединении достигает 2,4 МВт, а среди основных преимуществ - использование при производстве до 95% отечественных комплектующих и материалов.

Отмечается, что новые системы позволяют обеспечить бесперебойное питание цепей переменного тока ответственных потребителей первой категории стабилизированным напряжением независимо от помех в питающей сети, и даже в случае полного отсутствия входного электропитания, в течение заданного времени поддержки от аккумуляторных батарей или дизель-генераторных установок, сообщает «Подмосковье сегодня».

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