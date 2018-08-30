В Дубне появилась система бесперебойного питания XXI века
Новое поколение систем бесперебойного питания разработал резидент особой экономической зоны «Дубна» - компания «Технокомплект».
Единичная мощность систем нового поколения достигает 600кВА, при параллельном соединении достигает 2,4 МВт, а среди основных преимуществ - использование при производстве до 95% отечественных комплектующих и материалов.
Отмечается, что новые системы позволяют обеспечить бесперебойное питание цепей переменного тока ответственных потребителей первой категории стабилизированным напряжением независимо от помех в питающей сети, и даже в случае полного отсутствия входного электропитания, в течение заданного времени поддержки от аккумуляторных батарей или дизель-генераторных установок, сообщает «Подмосковье сегодня».
Следующая новость Пенсионерам Подмосковья все льготы привязали к возрасту
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии