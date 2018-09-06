Дубна выходит на новый уровень производства электроники
В основание нового учебно-производственного предприятия «Доступная среда» в ОЭЗ «Дубна» прошла закладка первого камня.
Научно-производственное объединение «Доступная среда» уже к концу 2019 года планирует выпустить первую партию продукции.
Это будут тифлофлешплееры и электронные видеоувеличители, необходимые для слабовидящих людей.
За полтора года планируют построить корпус площадью более семи тысяч квадратных метров. А в трехлетней перспективе эту цифру увеличат почти до двадцати двух тысяч квадратных метров.
Инвестиции в проект составят более одного миллиарда рублей, передает «360».
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