Дубна выходит на новый уровень производства электроники

В основание нового учебно-производственного предприятия «Доступная среда» в ОЭЗ «Дубна» прошла закладка первого камня.

Научно-производственное объединение «Доступная среда» уже к концу 2019 года планирует выпустить первую партию продукции.

Это будут тифлофлешплееры и электронные видеоувеличители, необходимые для слабовидящих людей.

За полтора года планируют построить корпус площадью более семи тысяч квадратных метров. А в трехлетней перспективе эту цифру увеличат почти до двадцати двух тысяч квадратных метров.

Инвестиции в проект составят более одного миллиарда рублей, передает «360».