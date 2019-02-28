С друзей и жены полковника Захарченко взыщут полмиллиарда

С друзей и жены полковника Захарченко взыщут полмиллиарда

Генпрокуратура намерена взыскать с жены полковника Дмитрия Захарченко деньги за купленные в США ювелирные украшения, а также имущество, которым он распоряжался через третьих лиц. Общая стоимость имущества, изъятия которого добиваются прокуроры, составляет почти полмиллиарда рублей.

Оказалось, что в 2013 году жена Захарченко Яна Саратовцева во время совместной поездки в США купила украшения на сумму более 10 млн рублей (сейчас около 21 млн). Эта сумма равняется ее доходам с 2007 по 2014 годы. Генпрокуратура требует взыскать сумму этих украшений.

В ходе дополнительной проверки были найдены другие активы, которые не вошли в изъятые прежде 9 млрд рублей. Оказалось, что Захарченко распоряжался имуществом стоимостью почти полмиллиарда рублей через третьих лиц, доход которых не позволял им владеть дорогой недвижимостью, пишет РБК.

Захарченко был арестован в сентябре 2016 года. Его подозревали в получении взятки в размере 7 млн рублей. На тот момент он работал в главном управлении МВД по экономической безопасности и противодействию коррупции. В числе изъятого в пользу государства имущества уже значатся 11 квартир, 4 машины, наличные на сумму более 8,5 млрд рублей и слиток золота.

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