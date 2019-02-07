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Друг Арашукова с генеральскими погонами заинтересовал Следком

Друг Арашукова с генеральскими погонами заинтересовал Следком

Следственный комитет России начал проверку в отношении замруководителя управления СКР по Карачаево-Черкесии, генерал-майора юстиции Казбека Булатова. Его вызвали в Москву для проведения следственных действий в рамках уголовного дела против семьи Арашуковых.

Кроме Булатова, проверка начата в отношении еще одного заместителя руководителя СКР по региону Арсена Езаова. Инициатором обеих проверок стал председатель СКР Александр Бастрыкин.

В отношении них и еще нескольких сотрудников управления СКР проводятся следственные действия в рамках уголовного дела против сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля. Известно также, что Казбек Булатов подал рапорт об увольнении. На допросе в Москве он рассказал, что приятельствовал с Арашуковым, но не в ущерб службе.

О дружбе сенатора с высокопоставленным силовиком рассказывали родственники погибших, пишет Lenta.ru. По их данным, дружба позволяла сенатору много лет уклоняться от уголовной ответственности за убийства.

Булатов занял должность замруководителя управления СКР по республике в 2007 году. Член Совета Федерации Рауф Арашуков обвиняется в убийствах замглавы молодежного движения Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова.

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Теги:
Места: Россия
События: происшествия
Организации: СКР
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