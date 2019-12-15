Дрифтер сломал мышь за 677 тысяч рублей во Владивостоке
Во Владивостоке водитель Subaru Forester устроил дрифт вокруг новогодней елки на центральной площади города и повредил фигуру мыши. После этого водитель с места происшествия скрылся.
Как сообщили в пресс-службе ОГИБДД УМВД России по Приморскому краю, водитель 1999 года рождения был задержан, во время аварии инцидента он был трезв.
Установлено, что ущерб за сломанную новогоднюю декорацию составляет 677 тысяч рублей. Возместить его придется водителю. На него возбуждено дело об административном правонарушении по факту оставления места ДТП (часть 2 статьи 12.27 КоАП РФ), передает Znak.
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