Дознавательница в Уфе уволена после изнасилования
В Башкирии уволена дознавательница, которая обвинила в изнасиловании троих высокопоставленных полицейских. Оказалось, что сотрудница вместе с коллегами распивала алкоголь в здании МВД.
Об увольнении девушки-дознавателя и ее напарницы из отдела полиции по Уфимскому району в Башкирии стало известно 18 января. Информацию сообщила пресс-служба ведомства.
Служебная проверка показала, что двое сотрудниц употребляли спиртное в здании ОМВД России по Уфимскому району. Увольнение объясняют совершением проступка, «порочащего честь сотрудника органов внутренних дел», пишет «Интерфакс».
31 октября по подозрению в изнасиловании 23-летней коллеги задержали троих полицейских Уфы. Глава МВД по Башкирии распорядился их уволить.
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