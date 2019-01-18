Дознавательница в Уфе уволена после изнасилования

В Башкирии уволена дознавательница, которая обвинила в изнасиловании троих высокопоставленных полицейских. Оказалось, что сотрудница вместе с коллегами распивала алкоголь в здании МВД.

Об увольнении девушки-дознавателя и ее напарницы из отдела полиции по Уфимскому району в Башкирии стало известно 18 января. Информацию сообщила пресс-служба ведомства.

Служебная проверка показала, что двое сотрудниц употребляли спиртное в здании ОМВД России по Уфимскому району. Увольнение объясняют совершением проступка, «порочащего честь сотрудника органов внутренних дел», пишет «Интерфакс».

31 октября по подозрению в изнасиловании 23-летней коллеги задержали троих полицейских Уфы. Глава МВД по Башкирии распорядился их уволить.