Доценту-потрошителю СПбГУ привезут очки и книги

Адвокат ученого из СПбГУ Олега Соколова, которого обвиняют в убийстве аспирантки и возлюбленной Анастасии Ещенко, привезет ему очки, о которых попросил потрошитель.

«Адвокат привезет очки Соколову», — сказал председатель Общественной наблюдательной комиссии по Санкт-Петербургу Александр Холодов.

Ранее Соколов рассказал о своем состоянии после ареста, пожаловался, что у него нет очков, и расплакался. Доцент заявил, что в месте содержания он не сталкивался с какими-либо угрозами или насилием, и назвал условия, в которых он содержится, достойными, сообщает РИА «Новости».

Напомним, 9 ноября доцента задержали с рюкзаком, в котором были отпиленные женские руки. Преподаватель-историк признался, что убил бывшую студентку, сожительницу Анастасию Ещенко, а затем расчленил тело. На суде об избрании меры пресечения он заявлял, что девушка «бесилась», когда речь шла о его детях от предыдущего брака. Соколов арестован до 8 января.

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