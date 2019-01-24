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Досрочный запуск железной дороги в Крыму встал под вопрос

Досрочный запуск железной дороги в Крыму встал под вопрос

В информационном центре Крымского моста оценили возможность досрочного открытия железнодорожной части переправы. О завершении работ раньше срока говорил министр транспорта России Евгений Дитрих.

Сами строители сомневаются в возможности досрочно открыть железнодорожную часть переправы. «Движение поездов откроется по графику – в декабре 2019 года», - рассказали «ПолитЭксперту» в инфоцентре.

К нынешнему моменту закончены свайные работы на объекте, установлены 307 железнодорожных опор высотой от 5 до 35 метров, проложены 11 из 38 километров рельсошпальной решетки. Кроме того, рабочие заняты строительством подходных путей к переправе со стороны Крыма и Кубани.

Строящаяся дорога свяжет мост с существующей железнодорожной сетью полуострова через станцию Багерово. В строительстве задействованы около пяти тысяч специалистов.

Автомобильное сообщение по Крымскому мосту было открыто в мае 2018 года. На церемонии присутствовал президент России Владимир Путин.

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Теги:
Места: Крым
События: общество
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