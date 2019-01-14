Водители чиновников недовольны дорогой парковкой в Москве

Водители машин для чиновников обратились с жалобой в Кремль на слишком дорогую парковку в Москве. Оплачивать паркинг они вынуждены самостоятельно.

Автомобилисты написали обращение начальнику транспортного управления Управделами президента России Анатолию Тюкову, в котором просят разъяснить порядок действий на платных парковках для спецтранспорта.

По их словам, специфика работы состоит в выполнении поставленных пассажирами госзаданий по перевозкам высокопоставленных лиц. Зачастую перемещения происходят в зоне платных парковок.

На водителей спецтранспорта не распространяются льготы, поэтому им приходится оплачивать парковку и штрафы самостоятельно. После оплаты штрафа таких водителей привлекают к дисциплинарной ответственности, пишет РБК.

С 15 декабря стоимость парковки в центре Москвы выросла с 200 до 380 рублей. Время бесплатной парковки сократилось до 15 минут. Выросли штрафы за неоплаченную парковку: вместо 2,5 тысяч они составляют 5 тыс. рублей.