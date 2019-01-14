Дорого-богато: стоимость ремонта Госдумы взлетела в пять раз

Дорого-богато: стоимость ремонта Госдумы взлетела в пять раз

Реконструкция зданий Госдумы обойдется в 4 млрд рублей до 2020 года. Это в пять раз больше той суммы, которая изначально была заложена на проект.

Стройкой занимается Управление делами президента. Согласно изменениям, внесенным в федеральную адресную инвестиционную программу (ФАИП), стоимость проекта увеличится с 710 млн руб. до 3,4 млрд руб.

На ремонт здания в Охотном ряду в 2019 году потратят 2,381 млрд рублей, а в 2020 году – еще 1 млрд. Вместе с тем 2,85 млрд рублей направят на строительство восьмиэтажного корпуса Совета Федерации на Петровке.

Решение о реконструкции Госдумы было принято после отказа властей построить парламентский центр, идея которого возникла в 1994 году. Занимаемые парламентариями здания в центре Москвы хотели продать. В 2016 году строить центр передумали, пишет «Коммерсантъ».

В 2018 году планировали перестроить зал пленарных заседаний в Госдуме, отремонтировать крыши и завершить работы в том же году. Однако позже приняли решение провести более глобальный ремонт. Согласно данным госзакупок, кроме зала и крыши, добавились столовая, ресторан, два кафе и магазин-кулинария.

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