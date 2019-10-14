23 дорогих лекарства пополнят список жизненно важных в 2020 году

В России еще 23 препарата в 2020 году пополнят список жизненно важных. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

В число новых лекарств войдут 8 противоопухолевых препаратов, 4 средства от бронхиальной астмы, 3 антибиотика, 2 лекарства от гепатита С, 2 – от ревматоидного артрита и по одному от сахарного диабета, избытка гормона роста, шизофрении, псориаза.

В перечень войдут «достаточно дорогие» лекарства, в которых нуждаются люди с редкими болезнями, пишет «Интерфакс».

Сейчас в списке ЖНВЛП 758 препаратов. 516 из них производятся в России.