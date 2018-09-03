На дорогах России появятся динамические погодные знаки
В Министерстве транспорта разрабатывают новый ГОСТ, который предусматривает введение динамических знаков ограничения скорости на российских автодорогах.
Суть в том, что новые электронные знаки будут менять свои значения в зависимости от погодных условий.
В настоящее время в Москве и некоторых крупных городах России уже действует интеллектуальная транспортная система (ИТС), в рамках которой используются «умные» светофоры, регулирующие движение в зависимости от пробок, а также электронные табло, информирующие водителей об авариях и погодных условиях, отмечает «НСН» со ссылкой на «Известия».
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