На дорогах России появятся динамические погодные знаки

В Министерстве транспорта разрабатывают новый ГОСТ, который предусматривает введение динамических знаков ограничения скорости на российских автодорогах.

Суть в том, что новые электронные знаки будут менять свои значения в зависимости от погодных условий.

В настоящее время в Москве и некоторых крупных городах России уже действует интеллектуальная транспортная система (ИТС), в рамках которой используются «умные» светофоры, регулирующие движение в зависимости от пробок, а также электронные табло, информирующие водителей об авариях и погодных условиях, отмечает «НСН» со ссылкой на «Известия».