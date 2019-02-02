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Дональд Трамп заявил о желании решить вопрос ликвидации ракет

Дональд Трамп заявил о желании решить вопрос ликвидации ракет

Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы заключить новый договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Сенатор Алексей Пушков выразил мнение, что заявление Трампа – лишь риторика, за которой нет реальной готовности заключить новый договор.

Госсекретарь Майк Помпео заявил, что если Россия не вернется к полному и проверяемому соблюдению договора в течение шестимесячного периода, договор будет расторгнут.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва оставляет за собой право на ответную реакцию в случае окончательного разрыва Соединенными Штатами ДРСМД, отмечает ТАСС.

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Теги:
Места: Россия, США
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