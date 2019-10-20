Дональд Трамп рассказал о своей симпатии к русским
Глава США Дональд Трамп назвал бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон сумасшедшей после ее высказываний в адрес американских политиков и отметил, что ему нравятся россияне. И все это в одном твите.
«Она [Хиллари Клинтон] называет конгрессвумен Тулси Габбард "фавориткой России", а Джилл Стайн - "российским агентом". Вы, может, слышали, меня тоже называли большим любителем России. Вообще-то мне нравятся россияне. Мне все люди нравятся! Хиллари сошла с ума», — написал Трамп.
Тулси Габбард — один из членов палаты представителей Конгресса США от Демократической партии.
Джилл Стайн — выступала кандидатом на пост президента США от Партии зеленых в 2012 и 2016 годах.
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