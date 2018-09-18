Дональд Трамп открыл документы о связях с Россией на выборах
Глава США Дональд Трамп поручил рассекретить важные документы, имеющие отношение к президентским выборам США в 2016 году.
Речь идет о бумагах американского министерства юстиции, ФБР и управления директора национальной разведки, которые касаются расследования «российского вмешательства» в выборы.
Президент США велел опубликовать данные, позволившие суду дать разрешение на слежку за Картером Пейджем, бывшим советником Дональда Трампа.
То же самое касается всех записей интервью, данных экс-чиновником минюста Брюсом Ором ФБР, передает «URA» со ссылкой на «НСН».
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