Дональд Трамп открыл документы о связях с Россией на выборах

Глава США Дональд Трамп поручил рассекретить важные документы, имеющие отношение к президентским выборам США в 2016 году.

Речь идет о бумагах американского министерства юстиции, ФБР и управления директора национальной разведки, которые касаются расследования «российского вмешательства» в выборы.

Президент США велел опубликовать данные, позволившие суду дать разрешение на слежку за Картером Пейджем, бывшим советником Дональда Трампа.

То же самое касается всех записей интервью, данных экс-чиновником минюста Брюсом Ором ФБР, передает «URA» со ссылкой на «НСН».