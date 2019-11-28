Трамп без предупреждения заявился в Афганистан

Трамп без предупреждения заявился в Афганистан

Фото: Известия

Американский лидер Дональд Трамп прибыл с необъявленным визитом в Афганистан. Зачем он туда прибыл пока неизвестно, однако президент уже успел встретиться с главой республики Ашрафом Гани.

Как уточняет «ПолитЭксперт», Трамп впервые посетил республику. Последний раз в Афганистан приезжал бывший американский президент Барак Обама в 2014 году.

СМИ пишут, что Трамп, среди прочего, намерен посетить американских военных в честь Дня благодарения.

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