Трамп без предупреждения заявился в Афганистан
Американский лидер Дональд Трамп прибыл с необъявленным визитом в Афганистан. Зачем он туда прибыл пока неизвестно, однако президент уже успел встретиться с главой республики Ашрафом Гани.
Как уточняет «ПолитЭксперт», Трамп впервые посетил республику. Последний раз в Афганистан приезжал бывший американский президент Барак Обама в 2014 году.
СМИ пишут, что Трамп, среди прочего, намерен посетить американских военных в честь Дня благодарения.
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