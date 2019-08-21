Дональд Трамп не поедет в Данию
Президент США Дональд Трамп отменил визит в Данию, запланированный на 2-3 сентября. Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на источники в Белом доме.
Поводом послужил отказ премьер-министра Дании Метте Фредериксен обсуждать вопрос о продаже Соединенным Штатам Гренландии. Этот остров является территорией в составе Королевства Дания и имеет права широкой автономии, сообщают ТАСС.
Ранее, американский лидер заявлял о намерении США приобрести Гренландию.
Показать еще
Комментарии
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Загрузка...
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!