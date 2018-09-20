Дональд Трамп подписал указ об ужесточении санкций к России

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал указ об ужесточении санкций, введенных в отношении России в связи с ситуацией на Украине.

Отмечается, что новых санкций против России вводиться не будет.

Ужесточение предполагает расширение возможностей влияния министра финансов США Стивена Мнучина и передачу представителям федерального правительства возможностей предпринимать все действия для реализации введенных мер против России, сообщает «360».