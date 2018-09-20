Дональд Трамп подписал указ об ужесточении санкций к России
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал указ об ужесточении санкций, введенных в отношении России в связи с ситуацией на Украине.
Отмечается, что новых санкций против России вводиться не будет.
Ужесточение предполагает расширение возможностей влияния министра финансов США Стивена Мнучина и передачу представителям федерального правительства возможностей предпринимать все действия для реализации введенных мер против России, сообщает «360».
Следующая новость Валентина Матвиенко заявила о гендерном прорыве в XX веке
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии