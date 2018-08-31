Президент Дональд Трамп планирует вывести США из ВТО

Президент США Дональд Трамп вновь заявил о возможном выходе страны из Всемирной торговой организации (ВТО), так как его не устраивают «преференции» Китаю, и то, как в организации относятся к США.

По его словам, Вашингтон будет добиваться ее реформирования.

Политолог-американист, кандидат исторических наук, эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин заявил, что торговый дефицит США, как со своими союзниками, так и со своими противниками, перешел красную линию. Астрономическая сумма за 800 млрд долларов огромна даже для такой мощной экономики, как американская. Поэтому Соединенные Штаты переформатируют свои отношения, как со своими союзниками, так и со своими противниками, сообщает «Народные новости».