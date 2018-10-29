«Дом.рф» увеличит уставной капитал для помощи ипотечным заемщикам

Государственная компания «Дом.рф» увеличит уставной капитал более чем на 730 млн рублей. Эти средства направят на помощь отдельным категориям ипотечных заемщиков.

Как отметили в самой компании, дополнительные 731,617 млн рублей будут реализованы в рамках госпрограммы помощи тем заемщикам, которые оказались в сложной финансовой ситуации. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, пишет «Интерфакс-недвижимость».

Председатель правительства ранее заявлял, что благодаря помощи со стороны государства нуждающиеся семьи смогут остаться в том жилье, которое приобретали в ипотеку.

В 2015 году «Дом.рф» запустила программу для решения проблем «валютных ипотечников». Для рассмотрения особых случаев при Минстрое создали межведомственную комиссию.

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