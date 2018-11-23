Дома и дети: Голикова вывела формулу повышения рождаемости

Доступное жилье является главным условием для повышения рождаемости в России. К такому выводу пришла вице-премьер Татьяна Голикова.

По ее словам, наличие квартиры заставляет родителей чувствовать себя спокойно и принимать решение о рождении детей. В то же время, как только семьи задумываются о жилье, возникает вопрос ипотеки.

«Откладывают время рождения, возраст нарастает, потом уже и желания не возникает», - отметила она в интервью «Российской газете».

Голикова заявила, что статистика рождаемости и смертности «вызывает тревогу». Снижение рождаемости связано демографическим спадом, вызванным последствиями Великой Отечественной войны.

В настоящее время в России используются различные меры для повышения рождаемости: программа выдачи материнского капитала (она продлена до 2021 года), выплаты за рождение первого ребенка.

Ранее сообщалось, что с 2019 года увеличится размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет. Его максимальный размер составит 26,1 тыс. рублей.