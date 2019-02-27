Должников в Москве начали искать с помощью уличных камер

Судебные приставы в Москве начали вести розыск должников по камерам видеонаблюдения на улицах. По их словам, новый способ работы с неплательщиками уже дал «неплохие результаты».

В систему видеонаблюдения загружены свыше полутора тысяч фотографий должников, пишет ФБА «Экономика сегодня». Камеры позволяют фиксировать места их передвижения, рассказал главный судебный пристав города Сергей Замородских.

Точное число выявленных должников он не назвал, однако признался, что приставы получили «неплохой результат» и продолжат мероприятия по поиску с помощью камер.

Ранее сообщалось, что москвич заплатил 150 млн рублей долга по алиментам ради снятия ограничения на выезд за границу.