Долг платежом красен: через 30 лет Пакистан вернет $93,5 млн

Пакистан намерен вернуть России $93,5 млн, которые стали предметом 30-летнего спора между странами. Посол страны в Москве получил указание подписать договор, согласно которому деньги вернут в течение 90 дней.

В 80 годы СССР импортировал из Пакистана товары легкой промышленности, для взаиморасчетов между странами в Национальном банке Пакистана были открыты советские счета. В 1996 году верховный суд провинции Синд остановил перемещение денежных средств с российских счетов в Национальном банке Пакистана. Ограничения тогда были наложены на $117 млн. Из них $93,5 млн будут переданы России, а остальное - пакистанским экспортным компаниям, пишет «Regnum».

Возврат долга поспособствует притоку российских инвестиций в Пакистан. Российские инвесторы намерены вложить в пакистанскую экономику около $8 млрд, в частности в металлургическую промышленность и энергетику.

Пакистан – одно из государств, в списке самых опасных для женщин стран из-за высокого уровня насилия и использования рабского труда в стране.