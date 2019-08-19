Доклад США опроверг данные СССР о числе погибших в Чернобыле

В США сняли гриф «секретно» с отчета американской разведки об аварии на Чернобыльской АЭС. В нем говорится о большем количестве пострадавших, чем сообщали в СССР.

Отчет от 2 мая 1986 года госсекретарю США Джорджу Шульцу направил его заместитель Мортон Абрамовиц. В докладе говорится, что научное сообщество считает «ерундой» смерть двух человек на АЭС, как говорилось в официальных источниках.



Абрамовиц посчитал, что днем на каждом из реакторов находились около 100 человек. Ночью там трудились 25-30 сотрудников. Взрыв произошел в четвертом энергоблоке. Так как он располагался рядом с третьим, то вблизи могли находиться всего около 200 человек днем и до 70 ночью.

В разведке предположили, что находящиеся вблизи четвертого энергоблока люди либо погибли сразу, либо получили смертельные дозы радиации, пишет РБК.

Напомним, авария на АЭС в Припяти случилась 26 апреля 1986 года. Сообщалось, что при взрыве погиб один сотрудник, второй умер через часы после ЧП. Десятки людей погибли от острой лучевой болезни за нескольких месяцев.