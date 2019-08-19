Доказано «убийство» Россией 366 украинцев в боях под Иловайском

Великобритания получила многочисленные спутниковые снимки, на которых российские танки и вооруженные группы участвуют в боях под Иловайском в Донбассе. Россия неоднократно опровергала свое участие в конфликте.

На уличающих Россию кадрах есть танки Т-72Б3, которые на тот момент были на вооружении только у российской армии. Среди прочего на снимках видны вооруженные автоколонны, которые двигаются по территории Украины.

В опубликованных британской исследовательской группой Forensic Architecture материалах сказано, что по окончании сражения под Иловайском 3 сентября российские военные колонны были обнаружены в 10 км от города. Судя по снимкам, с 10 августа российские транспортные средства удалялись от Украины.

Обнародованные доказательства приложены к делу, которое рассмотрит Европейский суд по правам человека, пишет РБК.

Напомним, бои под Иловайском прошли в августе 2014 года. В них погибли 366 украинских солдат, 429 были ранены.