Доходы от нефти и газа за 2018 год растворились в небытие

Из отчета Федеральной таможенной службы следует, что за первые десять месяцев 2018 года российские доходы от экспорта нефти и газа превысили 150 миллиардов долларов.

Отмечается, что доля России на мировом рынке сжиженного природного газа (СПГ) пока невелика — 4%. Однако до 2025 года будет запущено еще три проекта — «Арктик СПГ — 2», «Балтийский СПГ», расширение производства СПГ на Дальнем Востоке, что позволит России нарастить свою долю на мировом рынке до 15%, отмечает РИА «Новости».

Мировые эксперты единодушны во мнении - к 2040 году Россия станет одним из главных мировых экспортеров этого вида топлива.

Главный вопрос, тем не менее, остается на поверхности – куда пойдут эти суммы от добытых ресурсов, и кто конкретно будет отвечать за их сохранение и реализацию?

Пока вопрос повис в воздухе, и ни одно из министерств РФ взять на себя ответ по поводу распределения доходов от нефти и газа так не решилось.