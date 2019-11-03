Доходы известной супруги Пескова не ущемляют политика

Супруга пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова Татьяна Навка заявила, что ее муж не чувствует себя ущемленным из-за разницы в заработках. Согласно декларации о доходах за 2018 год, она заработала в десять раз больше Пескова.

«Нет, мой муж себя не чувствует ущемленным с такой-то женой (смеется)! Он счастлив, рад и доволен. Он живет в ладу с собой, в гармонии, у него прекрасная работа, которую он очень любит, прекрасная семья, жена, дом. Все в порядке у нас», — сказала она в беседе с «Фонтанкой.ру».

Отметим, финансовое положение пресс-секретаря Путина и известной фигуристки семьи оказалось едва ли не главное темой обсуждения общественности вскоре после их свадьбы.

Тогда на церемонии Песков появился в часах, стоимость которых, по данным ФБК, превышает его годовой доход в несколько раз. Новоиспеченный муж тогда заявил, что часы ему купила Навка на свои деньги.

Сейчас пара занимает четвертое место в рейтинге богатейших семей Кремля и Белого дома, по версии Forbes.