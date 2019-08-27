Дочка «Ростеха» подала иск к Boeing из-за 737 MAX

Дочерняя лизинговая компания «Ростеха» — «Авиакапитал-Сервис» — подала иск против корпорации Boeing из-за сдвига сроков поставок 35 самолетов Boeing 737 MAX 8. Корпорация перенесла срок поставки лайнеров с октября 2019 года на март 2022 года.

По информации издания Financial Times, дочка «Ростеха» требует расторжения контракта, возврата депозита в размере 35 миллионов долларов и выплаты 75 миллионов долларов упущенной выгоды.

Причинами для разрыва договоренностей в «Авиакапитал-Сервис» назвали небрежные действия и решения Boeing при разработке самолета, а также утаивание критической информации от клиентов и авиавластей США.

Отметим, что компания заказала лайнеры до того, как их полеты были временно приостановлены из-за двух страшных катастроф.

При этом, по данным ТАСС, дочка «Ростеха» готова решить конфликт во внесудебном порядке, если они смогут прийти к «взаимовыгодному решению по компенсации понесенных затрат».

Напомним, эксплуатация этих моделей была ограничена после того, как два самолета 737 MAX в течение шести месяцев. Первый лайнер разбился в Индонезии в октябре 2018 года, а второй – в Эфиопии в марте этого года. В этих катастрофах погибли 346 человек.