У дочери зама Рогозина нашли недвижимость в США

Дочь первого заместителя гендиректора «Роскосмоса» Юрия Урличича Диана Урличич в возрасте 14 лет стала владелицей земельного участка в штате Флорида в городке Беллеэр-Бич.

Согласно документам, на которые обратило внимание издание Baza, сделку провела мать Дианы Алина Урличич, которая на тот момент была женой топ-менеджера «Роскосмоса».

Участок площадью 817 квадратных метров обошелся семейству в 150 тысяч долларов.

Согласно расследованию Baza, при заполнении декларации в 2014 году Юрий Урличич скрыл факт наличия недвижимости в США у его дочери, указав лишь, что у нее в безвозмездном пользовании находится один дом.

Сейчас Диане Урличич 22 года. Она, судя по соцсетям, много путешествует и крайне часто останавливается во Флориде.

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