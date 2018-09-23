Дочь британского миллионера скончалась в самолете из-за сэндвича
Дочь миллионера из Британии, основателя сети магазинов детских игрушек Wow Toys Надима Эднан-Лаперуза Наташа умерла в самолете, съев сэндвич. Причиной смерти могла стать аллергическая реакция.
Девушка купила сэндвич с артишоками и оливками в аэропорту. Она съела его до посадки в самолет, а уже на борту воздушного судна почувствовала симптомы острой аллергической реакции, пишет агентство «URA.RU». Отец ввел ей лекарство, однако это не помогло.
Миллионер готовится призвать компанию-производителя к ответу, а именно заставить наносить маркировку на продукты, содержащие аллергены. В ходе расследования будет установлено, насколько экипаж самолета компании British Airways мог оказать помощь в экстренной ситуации.
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