Дочь британского миллионера скончалась в самолете из-за сэндвича

Дочь миллионера из Британии, основателя сети магазинов детских игрушек Wow Toys Надима Эднан-Лаперуза Наташа умерла в самолете, съев сэндвич. Причиной смерти могла стать аллергическая реакция.

Девушка купила сэндвич с артишоками и оливками в аэропорту. Она съела его до посадки в самолет, а уже на борту воздушного судна почувствовала симптомы острой аллергической реакции, пишет агентство «URA.RU». Отец ввел ей лекарство, однако это не помогло.

Миллионер готовится призвать компанию-производителя к ответу, а именно заставить наносить маркировку на продукты, содержащие аллергены. В ходе расследования будет установлено, насколько экипаж самолета компании British Airways мог оказать помощь в экстренной ситуации.