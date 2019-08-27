100 дней правления Зеленского - разбираем успехи

Президент Украины Владимир Зеленский уже 100 дней занимает свой пост. Он занял его 20 мая.

Новому лидеру за это время удалось многое изменить. Так, например, молодая партия президента никому неизвестных политиков «Слуга народа» получила большинство в парламенте. Это позволило единолично формировать правительство.

Более того, сразу после инаугурации Зеленский заявил о намерении заменить всех губернаторов. Сейчас идёт процесс отбора кандидатов в руководители регионов.

Команда украинского президента также активно пытается решить проблему обмена пленными, на неё он делал упор во время предвыборной компании, пишет РБК.

Украинские социологи сообщают, что пока у Зеленского высокий рейтинг - более 70% избирателей поддерживают его начинания. Правда, официальные данные не приводятся. Людям нравится, что во власти появляются новые лица и то, как жёстко президент разговаривает с чиновниками.