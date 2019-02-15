Дмитрию Медведеву «нарисуют» портрет российского бедняка

Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил составить социальный «портрет бедности» и призвал изменить подход к оценке ее уровня. По мнению главы правительства, необходимо учитывать расходы семей, а не их доходы.

Медведев сослался на мировой опыт, где для оценки уровня бедности анализируют потребности людей, а не уровень доходов домохозяйств. Это позволит исключить ситуации, когда человек лишается права на пособие, если его доход «на какой-нибудь рубль превышает прожиточный минимум». Невозможно станет ситуация, когда обеспеченные граждане ежемесячно получают пособия от государства, заявил премьер.

Для составления социального «портрета бедности» нужно понять специфику потребностей, учесть уровень образования, здоровья. Сейчас решение о выплатах принимаются на основе стандартного набора данных, указал Медведев.

Он предложил оказывать адресную помощь нуждающимся гражданам, в частности, помогать получать образование, давать возможность обследовать здоровье, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что количество бедных в России превышает 19 млн человек.