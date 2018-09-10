Дмитрий Песков защитил действия полиции на митингах в Москве
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что полиция во время митинга в центре Москвы действовала в строгом соответствии с законом, так как пресекала несанкционированные акции.
Он также добавил, что среди протестующих были провокаторы, «поднимавшие руку на стражей закона».
Кроме того Дмитрий Песков ответил на вопрос о задержаниях журналистов и отметил, что здесь надо разбирать каждый конкретный случай.
В разных городах 9 сентября России прошли протестные акции по поводу пенсионной реформы.
По данным ОВД на них было задержано больше тысячи человек. Больше всего задержанных в Петербурге – 452 человека, передает «Федерал Пресс».
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