Дмитрий Песков защитил действия полиции на митингах в Москве

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что полиция во время митинга в центре Москвы действовала в строгом соответствии с законом, так как пресекала несанкционированные акции.

Он также добавил, что среди протестующих были провокаторы, «поднимавшие руку на стражей закона».

Кроме того Дмитрий Песков ответил на вопрос о задержаниях журналистов и отметил, что здесь надо разбирать каждый конкретный случай.

В разных городах 9 сентября России прошли протестные акции по поводу пенсионной реформы.

По данным ОВД на них было задержано больше тысячи человек. Больше всего задержанных в Петербурге – 452 человека, передает «Федерал Пресс».