Дмитрий Песков рассказал о будущем ДНР без Александра Захарченко

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что убийство главы ДНР Александра Захарченко приведет к росту напряженности в регионе.

По словам Пескова, гибель Захарченко помешает реализации минских договоренностей. Он отметил, что убийство главы ДНР является провокацией

«Безусловно, это провокация, которая имеет весьма негативные последствия в целом для атмосферы в регионе и очевидно, что она не способствует процессу урегулирования», - приводит ТАСС слова пресс-секретаря президента.

Он добавил, что еще предстоит выяснить, кто стоит за этой провокацией.

Накануне глава ДНР был убит в результате взрыва в кафе. Организатором теракта называют Силы специальных операций Украины.