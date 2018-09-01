Дмитрий Песков рассказал о будущем ДНР без Александра Захарченко
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что убийство главы ДНР Александра Захарченко приведет к росту напряженности в регионе.
По словам Пескова, гибель Захарченко помешает реализации минских договоренностей. Он отметил, что убийство главы ДНР является провокацией
«Безусловно, это провокация, которая имеет весьма негативные последствия в целом для атмосферы в регионе и очевидно, что она не способствует процессу урегулирования», - приводит ТАСС слова пресс-секретаря президента.
Он добавил, что еще предстоит выяснить, кто стоит за этой провокацией.
Накануне глава ДНР был убит в результате взрыва в кафе. Организатором теракта называют Силы специальных операций Украины.
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