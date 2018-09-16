Дмитрий Песков назвал неожиданными слова президента об «отравителях» Скрипаля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ответ Владимира Путина на вопрос об «отравителях» Скрипаля стал неожиданным для всех.

По его словам, заданный модератором пленарного заседания Восточного экономического форума Сергеем Брилевым вопрос не был заготовкой.

«То, что президент сказал, то, что он сказал, это действительно было его решением. Оно было неожиданностью для нас, мы об этом не знали»,— цитирует Пескова «Коммерсантъ».

На ВЭФ президент рассказал, что Александр Петров и Руслан Боширов известны российским властям, однако в этом «ничего особенного и криминального нет». Путин выразил надежду, что обвиняемые «скоро появятся и сами все расскажут». После этого «отравители» Скрипаля дали интервью главному редактору RT Маргарите Симоньян, в котором заявили, что приехали в Британию как туристы.