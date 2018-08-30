Дмитрий Песков изумился списком Топ-100 чиновников России
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что в Кремле сочли весьма странным список наиболее влиятельных российских чиновников, составленных журналом Forbes.
Топ-100 наиболее влиятельных российских чиновников, бизнесменов, топ-менеджеров и силовиков возглавил Владимир Путин.
В первую десятку вошли гендиректор «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов, председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, директор ФСБ Александр Бортников, глава РЖД Олег Белозеров и президент «Лукойла» Вагит Алекперов.
Интересно, что сам Дмитрий Песков расположился на 70-м месте, а замыкает перечень председатель ЛДПР Владимир Жириновский, отмечает «Экономика сегодня».
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