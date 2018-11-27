Власти устроят ежегодную проверку здоровья россиян

В России начнут ежегодно проверять данные о состоянии здоровья населения. Прежде статистические наблюдения проводились один раз в пять лет.

Постановление о ежегодном проведении выборочного наблюдения за состоянием здоровья россиян подписал глава правительства Дмитрий Медведев. Нововведение начнет действовать с 2019 года.

Власти уверены, что проведение регулярных наблюдений обеспечит мониторинг физического состояния граждан, позволит рассчитать продолжительность жизни населения, даст сведения о доле россиян, занимающихся физкультурой и спортом, а также обеспечит наблюдение за наркозависимыми.

Обязанность по проведению наблюдений лежит по-прежнему на Росстате. Теперь ведомство станет готовить отчет по итогам наблюдения ежегодно, а не раз в пять лет, отмечает РИА Новости.

Полученные данные будут учитываться в ходе реализации нацпроекта «Демография». Он включает такие федеральные проекты, как «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Создание яслей - содействие занятости женщин», «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья», «Новая физическая культура населения».