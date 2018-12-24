Дмитрий Медведев уволил из Росстата скандального чиновника

Премьер-министр России Дмитрий Медведев отстранил от должности главу Федеральной службы государственной статистики РФ (Росстат) Александра Суринова. Он возглавлял ведомство с 2009 года.

Глава Росстата освобожден от занимаемого поста по личной просьбе. На его место назначен глава департамента госуправления Минэкономразвития Павел Малков.

При Суринове Росстат не раз обвиняли в искажении реальных показателей. Так, летом 2018 года ведомство сообщило о росте промышленности в России по итогам 2017 года на 2,1%, в то время как экономисты заявляли о спаде на 0,8%. Темпы роста сельского хозяйства ведомство завысило с 10,6% до 20,7%, пишет Lenta.ru.

В апреле президент России Владимир Путин подписал указ о передаче Росстата из подчинения правительства в ведение Минэкономразвития. Изменения объясняли совершенствованием госуправления в сфере статистического учета и повышением эффективности системы учета в России.