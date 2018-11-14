Дмитрий Медведев утвердил двойную индексацию тарифов ЖКХ
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об индексации тарифов за услуги ЖКХ в январе и июле. Повышение связано с увеличением НДС с 1 января нового года до 20%.
С началом 2019 года услуги ЖКХ вырастут на 1,7% с учетом роста НДС, а с 1 июля 2019 года – еще на 2,4%.
Как отмечает кабмин, фактически это означает суммирование индексов платы, установленных на 1 января и 1 июля. Прежде услуги ЖКХ дорожали 1 июля, средняя стоимость увеличения тарифов составляла 4%.
Изменения направлены на то, чтобы индексация платы за коммунальные услуги была в пределах ожидаемой инфляции, отмечает Агентство экономической информации «Прайм».
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