Глава кабмина РФ одобрил субсидии и рост налогов для нефтяников

Премьер-министр России Дмитрий Медведев одобрил выделение субсидий на бензин и дизельное топливо в размере 600 млрд рублей. Взамен правительство намерено повысить налоги для нефтяников.

Протокол совещания по проблемам нефтяной отрасли, которое прошло 18 сентября, был подписан на днях. Это подтвердили источники, знакомые с текстом.

Премьер-министр поддержал нефтяников и Минэнерго, которые предлагали повысить субсидии на топливо. Но также глава правительства не оставил без внимания предложение Минфина, который в ответ на инициативу нефтяников предложил профинансировать часть субсидии за счет роста налога на добычу полезных ископаемых.

Субсидия должна помочь сдержать рост цен на бензин на уровне инфляции. При этом нефтяники продают бензин по более низким ценам, а с лета и вовсе по замороженным.

«Рентабельности на АЗС практически нет, экономика около нуля. Это нездоровая ситуация, в долгосрочной перспективе это может привести к возникновению определенного дефицита на нефтепродукты», - заявлял ранее глава «Газпром нефти» Александр Дюков.

По данным РБК, обсуждение субсидий и налогов для нефтяников обернулось настоящей борьбой. Подписание документа не означает окончания дискуссии. Решение о субсидиях и налогах могут принять в окончательной форме в течение полутора недель.