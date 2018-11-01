Дмитрий Медведев снял с должности директора Курчатовского института

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев уволил директора Курчатовского института Дениса Минкина. Временно исполняющим обязанности главы учреждения назначен первый заместитель директора по научной работе Александр Благов.

Распоряжение главы правительства опубликовано 1 ноября на официальном портале правовой информации. В документе говорится, что Минкин был снят по собственной просьбе. Он являлся директором Курчатовского института с ноября 2017 года.

Вуз основан в 1943 году, он является одним из ведущих научных центров мира. Здесь решаются задачи развития атомной энергетики и разработки ядерного оружия.

Александр Благов – специалист в области рентгеновской оптики, автор свыше 30 научных трудов, лауреат президентской премии в области науки за 2011 год.

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