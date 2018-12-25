Дмитрий Медведев расширил санкции по Украине

Премьер-министр Дмитрий Медведев расширил список физических и юридических лиц Украины, на которых будут распространяться российские санкции.

По словам главы правительства, это сделано для защиты интересов государства, компаний и граждан России, пишет «Интерфакс».

Постановление о введении специальных экономических мер против 322 физлиц и 68 юрлиц было подписано Медведевым 1 ноября. Документ предусматривал заморозку их безналичных денежных средств, ценных бумаг и имущества на территории России, а также запрет на вывод капитала за пределы страны.

Санкции касались депутатов Верховной рады, украинских бизнесменов, судей Конституционного суда, чиновников администрации президента, а также крупных компаний.